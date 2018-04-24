Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдёт", - заявил он на брифинге в Ереване.

Пашинян также заявил, что премьером Армении должен быть выбран представитель народа, а не Республиканской партии.

"Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", - заявил Никол Пашинян.

По его словам, "эра Республиканской партии закончилась, они не должны цепляться за власть".