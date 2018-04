Чебурашка Саргсян: как проигравшая Азербайджану Армения саму себя съела

"Им играть негде. Вот они и лезут, куда не нужно" (из мультфильма "Чебурашка и Крокодил Гена")

Люди делятся на две категории: первая знает, что Чебурашка - это "он", вторая думает, что Чебурашка - "она". Но есть еще и категория редчайшая, самая малочисленная, редчайшая, которая уверена, что они хоть и чебурашки, но на самом деле не так - они и есть соль земли, хребет Вселенной, помесь Фоекла с Бисмарком.

Серж Саргсян навеки останется в истории Южного Кавказа как самый жестокий, алчный, нахрапистый, лживый и одновременно со всеми этими своими качествами трусливый и наслаждающийся шумом сквозных ветров в обоих верхних полушариях пустоты, где у адекватных людей наблюдается мозг. У кого меньше, у кого больше - уж как получится.

Саргсян был единственным президентом во всем постсоветском пространстве, который думал спинным мозгом и слишком, фанатично, уповал на внешнюю поддержку своих хозяев. Точнее, единственного властелина. Но увы, как только он переступил грань дозволенного, "сахиб" жестко наказал своего "наиба" и отправил его в забвение. Как старую зубную щетку, или что похуже - как клок туалетной бумаги.

Серж Саргсян стал армянской, гротескной инкарнацией Чебурашки - несчастным, озлобленным, мстительным и отвергнутым своими же лузером.

Вскрытие показало - труп мертв

Ныне основной из тем новостной повестки является ситуация в Армении. Точнее, на данный момент основной из тем новостной повестки является ситуация в Армении. Начиная с 13 апреля, там проходили массовые митинги против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, ранее пребывавшего на должности президента страны на протяжении 10 лет. Конституция Армении сосредотачивает в руках главы правительства основную исполнительную власть, и у оппозиции это вызывает большие возражения.

Главой сопротивления стал оппозиционный депутат Никол Пашинян, лидер движения "Мой шаг". Именно он ответственен за организацию уличных беспорядков, за что и был задержан правоохранительными органами 22 апреля.

После многодневного противостояния с оппозиционно настроенными гражданами Саргсян уступил и подал в отставку, аргументируя свое решение следующим образом: "Улица против моего назначения. И я выполню ваше требование". Таким образом, он захотел продемонстрировать свое нежелание силового разгона протестующих и решил побывать в ипостаси политического суицидника, фактически пожертвовавшего, якобы, своей карьерой ради сохранения мира в стране.

Армяне было поверили в эту чарующую своей незамысловатостью сказку, но...

Дело в том, что наибольший интерес в этой истории вызывает участие Соединенных Штатов. Неспроста второе по величине в мире посольство США расположено именно в Ереване - Армения играет важную роль в обеспечении их интересов в регионе. Имея общие границы с Турцией, Азербайджаном, Грузией, Ираном и тесные экономические и военные связи с Россией, она является "потенциально мощным рычагом" для воздействия на эти пять стран.

Об этом говорил и аналитик проекта Национальной безопасности Трумана Дэниель Гейнор. Из вышеупомянутой пятерки следует прежде всего выделить две страны, Иран и Россию. До заключения ядерной сделки с США именно армянские банки обеспечивали Ирану проведение международных расчетов в валюте в обход американских ограничений. В случае смены режима в Армении Иран лишится единственного "окна" для обхода санкций. Особенно актуальной эта взаимосвязь становится сейчас, когда Трамп вот-вот должен принять решение об отмене (или не отмене) антииранских санкций, и дестабилизация ситуации в Армении может сыграть ему на руку.

Что касается России, то для нее Армения также является важным союзником. Москва и Ереван проводят схожую внешнюю политику и координируют свои действия в ООН. Кроме того, Армения должна стать соединительным звеном региональной энергосистемы России, распространяющейся на Иран, а также транзитным маршрутом в Иран и Персидский залив. Этот факт вызывает серьёзную озабоченность у Штатов, которые также рассчитывают с помощью Армении усилить свое энергетическое влияние, расширив поставки энергии из Каспия в ЕС через Кавказ.

С учетом вышесказанного заинтересованность США в "бархатной революции" в Армении становится очевидной. Сместить пророссийски настроенную власть и заменить её на лояльную проамериканскую - классическая тактика, применяемая Штатами на протяжении многих лет, в частности по отношению к другим государствам, таким как Сирия и Украина. И излюбленным орудием в этом деле является именно оппозиция.

На данный момент в Армении действуют несколько тысяч НПО, таких как фонд "Евразия-сотрудничество", фонд помощи института "Открытое общество", "Хельсинкская гражданская ассамблея", "Гуманитарная общественная организация Новое поколение", "Общество без насилия", Public information and Need of Knowledge" (PINK). Большая часть из них финансируется на средства западных спонсоров, при этом маскируя политическую и разведывательную деятельность (в интересах США, разумеется) под гуманитарные проекты по защите прав человека. Все вместе они способствуют усилению влияния США в регионе.

Сопоставив факты, доказать присутствие "американского следа" в армянском майдане не составляет труда. Схема, которой пользуются Штаты, настолько очевидна и настолько отработана, что становится понятно: всё, что творилось в Ереване - именно их рук дело.

Так что же будет в Армении?

Разрыв отношений с Россией, выход из Евразийского союза и дальнейшие "проевропейские шаги", вроде присоединения к санкциям?

Курс страны на евроинтеграцию, выход из ЕАЭС - это далеко не самое страшное. Одним из главных требований оппозиции, особенно их националистической части, стала новая жесткая политика по Нагорному Карабаху и возвращение "утраченных территорий". Это самая больная для армянского общества точка - все давно устали от так и нерешенного вопроса после 30 лет вялотекущей войны, и армяне требуют развязки.

Приход прозападных сил к власти в Ереване будет означать выход Армении из ОДКБ и требование вывода российской группировки. 102 военная база является составной частью группы войск в Закавказье, относящейся к Южному военному округу РФ. В Армении также находится группировка российских пограничных войск - группа "Армения", иначе Пограничное управление ФСБ России в Армении, которое охраняет армянскую границу с Ираном и Турцией.

Потеря военных баз в Армении опасна для России, так как с уходом из своего форпоста она потеряет рычаги давления на Закавказье.

"Свято место пусто не бывает", и на место русских практически точно придут американские, не зря же они так долго обхаживали местный армянский генералитет.

Однако, наибольшую опасность представляет даже не приход к власти армянских майданутых, а дестабилизация всего региона. То есть возобновление Карабахского конфликта, где Россию, как посредник между Арменией и Азербайджаном, будет вынуждена вмешаться в той или иной форме. Притом вмешиваться придется под прессом западного давления.

Конфликт в Карабахе вообще идеально подходит для манипуляции общественным мнением в Армении. Это отмычка к сердцам армян, способ очень хорошо играть на их чувствах. От Карабаха очень легко переходить к внутриполитическим темам Армении, держа руку на горле любой армянской власти. Ассоциативная цепочка "Враги не дают освободить часть Родины - коррупция во власти - долой власть - да здравствует евроинтеграция - долой предателей и отшепенцев!" действует безотказно. И да, не следует считать марионетку Никола Пашиняна чуть ли не голубем сизокрылым, который сможет помочь решению Нагорно-Карабахской проблемы.

Нет, и еще раз нет. Пашинян является представителем агрессивной, милитаристической, склонной к возобновлению военных действий сил. Они жаждут "мщения" за проигрыш в "четырехдневной войне" и открыто заявляют, что мечтают об оккупации многих территорий Азербайджана.

"Все дело в них, в выборах, господа"

2 февраля 1989 года, за день до своего свержения Альфредо Стресснер Матиауда, самый "долгоиграющий" диктатор Латинской Америки, жаловался своему помощнику и говорил, что выборы в соседней Аргентине "дурно повлияли на умы парагвайцев, этой швали, вдруг и совершенно неожиданно начавших требовать какие-то права".

Он, Стресснер, устроив военный переворот, установил репрессивный режим, восемь раз переизбирался на несвободных выборах, пока сам не был свергнут.

Судьбу Стресснера повторил уже бывший фактический руководитель Армении Серж Саргсян, свергнутый ненавидящим его народом, армянами, доведенными до исступления нищетой, безысходностью, ужасающими масштабами коррупции, кумовства, трайбализма, клановости и коррупции.

Армения, влачащая жалкое существование, перебирающие крохи российских кабальных "льготных кредитов", распродавшая свою независимость и выцыганившая за суверенитет эфемерную защиту "от злых азербайджанцев и ятаганистых оттоманов".

Армяне не слепы и не тупы, нет - они видят все, что есть в их забитой, превращенной в разменную монету стране и то, что происходит в Азербайджане.

Да, они вышли на улицы, провели многочисленные акции протеста, простояли в демонстрациях, прокричали в митингах - но они также обсуждали фото с Баку, где на центральных улицах скоро будет слышен рев болидов "Формулы-1". Они знают, что Баку с завидной для армян скоростью превращается в "Мекку" туризма Южного Кавказа.

Страсти, побоища, митинги, инициированные недовольством результатами выборов в Армении и спокойные, нормальные выборы в Азербайджане - есть простор и предмет для сравнения. В Армении граждане недовольны новым президентом Арменом Саргсяном и ненавидят уже бывшего премьера Сержа Саргсяна, все еще владеющим инструментами влияния на внутреннюю политику посредством руководимого им Республиканской партии Армении - у "республиканцев" наибольшее число мандатов в парламенте страны, тотальное большинство муниципалитетов, государственных и коммерческих структур принадлежат им.

Потому и трудно прогнозировать длительность политического кризиса в Армении, ведь дело не ограничилось одним лишь свержением Саргсяна - весь "карабахский" клан получил тяжелейший удар и вынесен за пределы близкого круга принятия решений.

Скорее всего, в Армении противостояние и подковерная бульдожья борьба между кланами ужесточится, и представители карабахских сепаратистов перейдут в контрнаступление.

Одними криками о демократии и митингами сыт не будешь. Времена плакатных героев и дарителей уличной свободы давно и безвозвратно прошли. Армяне ныне в эйфории, ликуют от победы над Саргсяном, строят радужные планы и видят свою страну как Нью-Васюки-2.

Но увы, соседняя страна, подверженная бациллам зоологического национализма, возвеличившая палачей и маньяков до уровня национальных героев, считающая нормой шовинизм и территориальные требования к соседним странам обречена на долгое, опасное, чреватое скатыванием в хаос лихим безвременьем. Армения еще долго будет приходит с себя, восстанавливать зрение и слух.

Армяне же смотрят на Азербайджан. На нашу страну, проводящую истинно независимую внешнюю политику, четко и конкретно отвечающую всем современным, часто весьма опасным геополитическим вызовам.

На страну, не променявшую независимость на подачки извне, а суверенитет - на мнимые, иллюзорные обещания в стиле "как только, как сразу".

Программа "Восточного партнерства" Европейского Союза сумела уверить Украину в полной защите и своевременном оказании необходимой помощи. Восток Украины пылает в огне сепаратизма, в Киеве идет ожесточенная борьба между олигархическими группами и политическими кланами - и где та, обещанная помощь Европы? Молдова тоже позарилась на сладкие посулы и теперь Кишиневу приходится расчищать авгиевы конюшни политических ошибок и просчетов.

Именно поэтому среди основных причин, пошатнувших устои властной конструкции в Ереване, заставившей Саргсяна на "уйти" была и есть политика Азербайджана, ибо именно успешная внешняя политика главы Азербайджана Ильхама Алиева загнала в угол безысходности армянскую дипломатию, а внутренняя политика нашего президента, направленная на улучшение благосостояния граждан и усиленное развитие экономики, стала тем мысленным Рубиконом, которую даже самые отъявленные негодяи-критики Баку не смогли перейти.

Серж Саргсян стремился, хотел и желал противодействовать политике Ильхама Алиева - но не сумел, да и не мог бы, ибо ложь бессильна против правды, а нищета в сравнении с развитием не самый лучший агитационный материал для благого ора об "армянистом армянстве в политической деятельности".

Армения, как страна, обреченная на внутренние коллизии, давно и бесповоротно проиграла Азербайджану дипломатическую войну. Теперь дело за решением Нагорно-Карабахского конфликта, где, судя по заверениям ереванских "революционеров", армяне жаждут мщения.

Ну что ж, их понять можно - у армян самые обыденные, простые желания: жить в спокойной, сытой стране. А не в проклятом судьбой местности, где развитие и благосостояние всего лишь зыбкое марево миража, маячащая вдалеке.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az