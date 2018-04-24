Состоялся совместный ужин Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО
24 апреля 2018 22:36 3 259
24 апреля в рамках официального визита главы азербайджанского государства в Турцию состоялся совместный ужин Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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