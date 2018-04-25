ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Встреча Карапетяна и Пашиняна отменена
Смена режима в Армении может позитивно отразиться на карабахском урегулировании - МНЕНИЕ
Состоялся совместный ужин Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО
-
24 Апр. 12:05 9 785
-
24 Апр. 13:42 9 158
-
24 Апр. 20:22 8 515
-
24 Апр. 19:45 5 643
-
24 Апр. 21:30 5 540