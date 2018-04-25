Администрация Эрдогана: Азербайджан был и остается самым надежным стратегическим партнером Турции

Азербайджан был и остается самым надежным стратегическим партнером Турции. Об этом сказали Trend в среду в администрации президента Турции, передает Day.Az.

Было отмечено, что сегодня отношения Азербайджана и Турции находятся на высоком уровне и развиваются во всех сферах.

"Турция и Азербайджан смогли направить весь свой потенциал на развитие региона", - сказали в администрации президента Турции.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан и Турцию связывают не только исторические корни, но и важные экономические и энергетические проекты.

"Турция поддерживает Азербайджан во всех сферах и также всегда ощущает аналогичную поддержку Азербайджана", - сказали в администрации президента Турции.

Было отмечено, что укрепление отношений с Азербайджаном во всех сферах, а также с другими тюркоязычными странами является одним из приоритетов для Турции.

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