К зданию правительства Армении снова стягивается бронетехника - ФОТО - ВИДЕО

Демонстранты в центре Еревана продолжают стекаться к площади Республики сразу с нескольких направлений, в том числе по улице Вазгена Саркисяна. Одновременно полиция дежурит на боковых улицах, перекрывая подступы к основному потоку демонстрантов. Стягиваются силы и техника: БТР и машина с колючей проволокой. Самому шествию полиция не препятствует, передает Day.Az со ссылкой нам Sputnik Армения.

Только что прошла колонна шествия во главе с депутатом парламента Армении, лидером фракции "Елк" Николом Пашиняном.

По информации Hetq.am, рядом со зданием Центробанка толпа граждан перекрыла дорогу БТР и тягачам с колючей проволокой сил полиции.

Чуть выше, на участке рядом с площадью Республики, стоят войска полиции и свыше десятка гражданских автобусов, в которых находятся полицейские.

Ранее, 24 апреля стало известно, что запланированные на среду переговоры Пашиняна и Карапетяна отменены. Пашинян предложил представителям власти - Карену Карапетяну, спикеру парламента Армении Ара Баблояну и руководителю парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграму Багдасаряну - формат переговоров "три на три".

И.о. главы правительства, в свою очередь, назвал неприемлемыми такие условия и формат переговоров, отметив, что Пашинян пытается диктовать исключительно свои условия. Он заявил при этом, что обратится к президенту Армении с тем, чтобы он организовал встречу с привлечением парламентских и внепарламентских сил с целью обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможных путей развязки, в том числе вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов.

По мнению Пашиняна, на пост премьера должен быть назначен кандидат от народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы. Власти, в свою очередь, настаивают на проведении внеочередных выборов без ухода РПА.

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