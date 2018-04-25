Армянский министр перешел на сторону митингующих

Исполняющий обязанности министра спорта и по вопросам молодежи РА Грачья Ростомян подал в отставку. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке сегодня, 25-го апреля. Он отметил, что выходит на улицу - на борьбу, и призвал своих коллег поступить так же, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

"Осознавая важность момента и ответственность каждого гражданина РА перед государственностью Армении, я подаю в отставку с должности исполняющего обязанности министра спорта и по вопросам молодежи.

Как сторонник ППА, я поддерживаю призыв главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна о всенародной мобилизации и лично выхожу на улицу. Уверяю всех спортсменов и представителей спортивного мира: сегодня - то время, когда флаг Армении должен развеваться над головами нашего народа на площади Республики.

Призываю своих республиканских и дашнакских коллег, не колеблясь, поддержать народ и подчиниться его требованиям. Сейчас нет ничего важнее, чем найти мирный выход, без потрясений для нашей родины. По моему глубочайшему убеждению, этот выход - на площади, рядом с народом.

Грач Ростомян

Исполняющий обязанности министра спорта и по вопросам молодежи РА", - написал он.