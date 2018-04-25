Азербайджан вновь избран членом попечительского совета фонда Всемирного почтового союза

Почтовая администрация Азербайджана избрана членом Попечительского совета Фонда улучшения качества службы (Quality of Service Fund - QSF) Всемирного почтового союза (ВПС). Об этом сказали Trend в среду в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Согласно данным ведомства, выборы состоялись в рамках весенней сессии Всемирного почтового союза (ВПС), которая прошла в швейцарском городе Берн с 16 по 20 апреля.

На членство в Совете в течение следующих трех лет были выдвинуты кандидаты из пяти географических регионов мира. Среди претендентов от региона Восточной Европы и Северной Азии был и представитель Азербайджана.

Большинством голосов кандидат от Азербайджана был переизбран членом Совета Фонда улучшения качества службы. В Совет входят представители 11 стран мира. По сообщению ВПС, функции члена Попечительского совета фонда от Азербайджана возложены на главного консультанта почтового сектора минсвязи Азербайджана Насира Гамидова.

QSF был создан решением Пекинского конгресса ВПС 1999 года и предназначен для финансирования проектов, направленных на улучшение качества работы почтовых администраций развивающихся стран.

Целью фонда является совершенствование качества службы международной письменной корреспонденции, прежде всего сокращение сроков прохождения, обеспечение стабильности, повышение сохранности почтовых отправлений.

В функции Попечительского совета фонда входят: рассмотрение, представление заключений и утверждение проектов, разработанных почтовыми администрациями развивающихся стран и направленных на повышение качества почтовой службы в этих странах.

Проекты могут быть приняты к финансированию из средств QSF только в случае положительного заключения и его утверждения Попечительским советом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook