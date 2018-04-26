Сегодня выдающемуся писателю и ученому-литературоведу Мир Джалалу Пашаеву исполнилось бы 110 лет

Сегодня исполнилось бы 110 лет выдающемуся писателю и ученому-литературоведу, внесшему неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования, Мир Джалалу Пашаеву.

Мир Джалал Пашаев родился 26 апреля 1908 года в селе Ардебиль в Южном Азербайджане. Его детство прошло в Гяндже: здесь он получил первое образование. В 1923 году Мир Джалал Пашаев поступил в Педагогический техникум в Гяндже, который окончил в 1928 году. Некоторое время преподавал в Гяндже и Гядабеке. В 1930 году Мир Джалал поступил в Казанский государственный педагогический институт. По возвращению в Баку поступил в аспирантуру Азербайджанского государственного научно-исследовательского института.

С 1933 года до конца жизни Мир Джалал Пашаев занимается преподавательской деятельностью, как профессор, заведующий кафедрой истории азербайджанской литературы Азербайджанского государственного университета. В 1940 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Поэтические особенности поэзии Физули". В 1947 году Мир Джалал Пашаев защитил докторскую диссертацию - "Литературные школы Азербайджана" и получил научную степень доктора филологических наук.

Мир Джалал Пашаев был награжден Орденами "Знак Почета", "Октябрьской революции" и различными медалями.

Мир Джалал Пашаев начал писательскую деятельность в 1928 году, тогда же создал свое первое научное произведение. Его роман "Манифест молодого человека", рассказы, как в зеркале отражавшие время, в котором жил писатель, принесли ему широкую известность. А такие фундаментальные труды, как "Творчество Физули", "Азербайджанская литература ХХ века", "Литературные школы Азербайджана (1905-1917)", "Основы литературоведения", стали серьезным вкладом в азербайджанскую литературоведческую науку.

Его рассказам "Воришка огорода", "Доктор Джинаятов", "Использование", "Сваты вернулись", "После плова", "Анкет Анкетов", "Заграничная болезнь", "Мирза Шафи", "Биография Мохлетова", "Банкет друга" и другим свойственен неповторимый сатирический стиль. В них отображена борьба нового со старым, человеческие чувства, патриотизм, уважение и любовь к родителям. Интересны комические ситуации, порой сознательно воспроизведенные в рассказах.

В романах Мир Джалала Пашаева "Воскресший человек", "Манифест молодого человека", "Открытая книга", "Сверстники", "Новый город", "Куда держим путь?" прослеживается судьба нескольких героев, раскрывается их индивидуальная психология, убедительными, запоминающимися штрихами автор рисует внутренний психологический мир.

Десятки статей и очерков, созданных Мир Джалалом Пашаевым - такие, как "На путях перестройки" и "Манифест новой поэзии" о С.Вургуне, о романе М.С.Ордубади "Тавриз туманный", "Роман больших проблем", а также статьи о А.Ахвердове, С.Рустаме, Э.Мамедханлы, А.Джамиле явились новым словом в азербайджанском литературоведении.

Мир Джалал Пашаев известен в литературной среде и как создатель ряда поэтических произведений. На страницах журналов "Шарг гадыны", "Молодой рабочий", "Революция и культура", "Литературная газета" в 30-е годы прошлого века публиковались его стихи и рассказы, а в 1932 и 1935 годах увидели свет сборники очерков и новелл. В 1935 году был издан роман "Воскресший", в котором Мир Джалал Пашаев, как писал в середине прошлого века академик Мамед Ариф, "проявил себя как внимательный реалист".

Перу писателя принадлежат шесть романов, среди которых "Манифест молодого человека", "Воскресший" и "Куда мы идем" повествуют о прошлом, а "Открытая книга", "Мои ровесники" и "Новый город" - о современной автору жизни.

Произведения выдающегося азербайджанского писателя, ученого, педагога Мир Джалала Пашаева переведены на многие иностранные языки и вызывают неизменный интерес читателей разных стран. В современной азербайджанской литературе Мир Джалалу Пашаеву принадлежит почетное место автора сатирико-юмористических произведений, романов и ученого-критика. Мир Джалал Пашаев является автором около 50 художественных, научных и публицистических произведений, более 500 статей-рецензий и других научно-теоретических трудов и учебников.

Мир Джалал Пашаев скончался 28 сентября 1978 года.