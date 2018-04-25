Координированные усилия Турции и Азербайджана укрепляют безопасность в регионе

25 апреля 2018 21:45

Частые встречи президентов Турции и Азербайджана на высоком уровне подтверждают тесные и дружественные отношения между двумя странами.

Об этом сказал Day.Az турецкий политолог Бахадур Ортач, комментируя визит Президента Ильхама Алиева в Турцию.

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

По его словам, встречи Президентов Азербайджана и Турции, а также координированные усилия двух братских стран укрепляют безопасность и и стабильность в регионе.

"Два дружественных государства проводят миролюбивую политику, направленную на сохранение баланса интересов и экономическую безопасность региона. Будучи ближайшим стратегическим партнером, Турция поддерживает экономическую, энергетическую политику, а также стратегический курс Азербайджана. Первый зарубежный визит главы Азербайджанского государства именно в Турцию после переизбрания в президенты является показателем большого доверия и уважения, которое существует между нашими странами на протяжении вековой истории. В рамках визита азербайджанского президента в Турцию главы государств провели встречу один на один, обсудив важные вопросы международнодной повестки. У наших стран есть много общих целей и задач в геополитической плоскости, международного значения и геоэкономического характера и в их реализации в жизнь обе страны прилагают максимум усилий.

Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции - ФОТО

Это показали совместные проекты экономического, энергетического и транспортного направления, и, несомненно, в последующие годы  двустороннее сотрудничество будет только крепнуть и расширяться. Развитие и усиление отношений между Турцией и Азербайджаном  способствует процветанию всего региона, и этот факт очевиден для стран европейского континента, которые также изъявляют готовность в  эффективном и продолжительном сотрудничестве и с Турцей, и с Азербайджаном", - сказал наш собеседник. 

Матанат Насибова 

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