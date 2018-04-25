Закир Гасанов посетит Китай

По приглашению члена Государственного cовета Китайской Народной Республики, министра национальной обороны КНР генерал-полковника Вэя Фэнхэ, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 26 апреля отправится в Пекин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках официального визита предусмотрены встречи с официальными лицами военно-политического руководства и других государственных структур КНР в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.

В ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса Китая, азербайджанская делегация ознакомится с современной военной техникой и другой продукцией военного назначения, способными усилить военный потенциал азербайджанской армии.

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