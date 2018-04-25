Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

25 апреля 2018 18:05

25 апреля завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

Об этом сообщает Day.Az.

В аэропорту "Эсенбога" в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства провожали вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие представители государства и правительства.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.

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