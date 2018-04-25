Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО
25 апреля 2018 18:05 202
25 апреля завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.
Об этом сообщает Day.Az.
В аэропорту "Эсенбога" в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства провожали вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие представители государства и правительства.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал почетный караул.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!