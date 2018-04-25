Премьер: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном на благо народов обеих стран
25 апреля 2018 18:14 202
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду направил телеграмму Новрузу Мамедову, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Положительно оценив успехи, достигнутые в развитии двусторонних связей после установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном, Ли Кэцян отметил, что КНР готова совместно с азербайджанской стороной содействовать непрерывному достижению нового прогресса в двустороннем сотрудничестве во всех областях, чтобы результаты совместной реализации инициативы "Пояс и путь" приносили пользу народам обеих стран.
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