Премьер: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном на благо народов обеих стран

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду направил телеграмму Новрузу Мамедову, поздравив его со вступлением в должность премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Положительно оценив успехи, достигнутые в развитии двусторонних связей после установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном, Ли Кэцян отметил, что КНР готова совместно с азербайджанской стороной содействовать непрерывному достижению нового прогресса в двустороннем сотрудничестве во всех областях, чтобы результаты совместной реализации инициативы "Пояс и путь" приносили пользу народам обеих стран.

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