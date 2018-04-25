Генсек: ОБСЕ привержена поддержке усилий по мирному решению карабахского конфликта

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Передаю самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Заслуживает высокого одобрения преданность Азербайджана Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в течение длительного времени. Я высоко ценю ваши усилия по созданию демократической, безопасной и стабильной обстановки для всех граждан вашей страны. ОБСЕ привержена своему намерению по дальнейшему укреплению сотрудничества с Азербайджаном в вопросах всесторонней безопасности и выполнения своих обязательств, а также поддержке усилий по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта посредством деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и его специальных представителей в рамках Минской группы ОБСЕ. ОБСЕ также выражает готовность в любой момент оказать поддержку в укреплении реформ в сферах демократического управления, безопасности и экономического прогресса в Азербайджане", - говорится в поздравлении.