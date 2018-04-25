Пашинян: С этого момента в Армении нет правительства

В Армении с этого момента нет правительства. Как передает Day.Az со ссылкой news.am, об этом заявил на митинге на площади Республики лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян.

Указыва рукой на здание правительства, Пашинян заявил: "Некоторые в этом здании считают, что народ так удивлен и удовлетворен отставкой Сержа Саргсяна, что после вчерашнего празднования позабыл, зачем собрался".

По словам Пашиняна, Карен Карапетян надеялся, что после празднования 23 апреля и дня поминовения 24 апреля люди не выйдут на улицы.

"То, что произошло сегодня, делает очевидным, что Карену Карапетяну следует безоговорочно и без условий признать победу нашей революции и не проявлять каких-либо пожеланий оставаться у кормила власти. Мы требуем однозначной и безоговорочной капитуляции РПА", - заявил Никол Пашинян.

По его словам, с момента отставки Сержа Саргсяна в отставку ушло все правительство. И сейчас в правительстве нет ни одного действующего чиновника, все члены кабинета подали в отставку, и в Армении ныне нет правительства. Пашинян заверил, что Карапетян по закону не имеет права исполнять обязанности премьер-министра, это может привести к уголовной ответственности.

"Сегодня он собрал силовиков и заявил, что необходимо ввести чрезвычайное положение. Я удивляюсь логике этого человека", - заметил Пашинян.