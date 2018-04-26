Азербайджан и Турция создают новую реальность в регионе. Послесловие к визиту Президента Ильхама Алиева в Турцию

Региональные СМИ еще долго будут обсуждать визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для участия в VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Это первый зарубежный визит главы государства после переизбрания на новый срок и вступления в должность президента.

Уже потом, после переговоров, выступая с заявлением для прессы, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "...Первый свой визит после избрания президентом я совершил в братскую страну. Это естественно. Как Вы отметили, это является традицией. Она свидетельствует о том, что сегодня Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны, ближайшие союзники в мировом масштабе. Мой дорогой брат стал первым лидером, поздравившим меня с победой на президентских выборах. Неделю назад в Баку состоялась инаугурация, двумя днями ранее завершилось формирование правительства, а вчера я уже был в Анкаре. Вчера мы приступили к встречам с моим дорогим братом, и сегодня продолжили их. Сегодняшняя церемония, проведенные вчера и сегодня обсуждения еще раз показывают, что единство, братство, дружба Турции и Азербайджана являются прочными и имеют большое будущее".

В свою очередь, выступая с заявлением для прессы, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: "Рад принимать господина Ильхама Алиева в качестве гостя в Анкаре в ходе его первого официального зарубежного визита после президентских выборов. Поздравляю господина Ильхама Алиева с переизбранием Президентом. Я тоже, иншаллах, свой первый зарубежный визит после избрания президентом совершу в Азербайджан. То, что это стало традицией, открыто показывает исключительность наших отношений".

В том же заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев отметил: "Нас объединяет древняя история, нас объединяет недавняя история. В мае этого года мы отметим 100-летие первой Азербайджанской Республики. Вслед за этим мы вместе отметим освобождение Кавказской исламской армией вместе с армией Азербайджанской Демократической Республики города Баку от армянских бандитских отрядов. Это - наша славная история. Она свидетельствует о том, что мы всегда были вместе, и сегодня мы вместе. Уверен, что мы всегда будем вместе".

В мире, напоминают историки и дипломаты, существует множество самых разных межгосударственных союзов. Страны может объединять (или, наоборот, разъединять) история, идеология, оборонные и экономические интересы...

Рассказывать об исторических, культурных, наконец, языковых связях Азербайджана и Турции можно долго. Другое дело, что по-настоящему развитие двусторонних отношений началось только после распада СССР и восстановления независимости Азербайджана, когда наши братские народы более не разделяли рубежи "холодной войны", а наша страна получила право и возможность вести собственную внешнюю политику и основываться при этом на собственных национальных интересах.

Сегодня в это непросто поверить, но в первые годы после распада СССР многие аналитики относились к планам Турции укрепить свои позиции в Азербайджане весьма скептически. Да, говорили они, школы, культурные фестивали, гастроли эстрадных "звезд" и совместные проекты в образовательной сфере - это, конечно, хорошо, но серьезного союза на таком сотрудничестве не выстроить.

Ошибались ли тогда эти эксперты? И да, и нет. Без сомнения, они прекрасно знали, что под по-настоящему прочные межгосударственные отношения должна быть подведена солидная экономическая база, сотрудничество в военной сфере и оборонной промышленности, инвестиции, причем все это не должно быть игрой в одни ворота. Но далеко не все тогда могли себе представить, что пройдет не такой уж долгий по историческим меркам срок, и под братские отношения Турции и Азербайджана будет подведена та самая прочная экономическая база. А уже очень скоро они будут дополнены соглашениями в военной сфере, оборонной промышленности, новое развитие получит политическое партнерство. Основу этого партнерства заложил первый совместный "суперпроект" - трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Джейханский терминал.

Сегодня - и это отмечают многие эксперты - свои отношения с Турцией строит уже новый Азербайджан. И это совсем не та страна, с которой Анкара завязывала партнерство в девяностые годы. Как отметил Президент Турции в своем выступлении, обращаясь к своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, "86 процентов голосов, полученных Вашим превосходительством на выборах, продемонстрировали доверие азербайджанского народа к Вам. Это доверие, несомненно, обоснованно. Путь развития, пройденный Азербайджаном за минувшие 15 лет Вашего президентства, грандиозен. Абсолютно убежден в том, что своим дальновидным лидерством в предстоящие годы Вы приумножите путь, пройденный Азербайджаном после обретения им независимости".

Цифры и факты, которые привел Президент Ильхам Алиев, говорят сами за себя. Предыдущее, VI заседание Совета стратегического сотрудничество высокого уровня проходило в Баку, где состоялась торжественная церемония ввода в действие железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. На очереди - реализация "Южного газового коридора", ввод в действие трубопроводов ТАР и TANAP.

Это не просто масштабные экономические проекты, где счет инвестиций и прибылей идет на миллиарды. Сегодня трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии меняет политическую карту региона, и не только региона. Эти проекты укрепляют энергетическую безопасность Европы. Выход на европейские рынки благодаря новому торговому порту и железной дороге получают государства Центральной Азии. Президент Азербайджана подчеркивал в своем выступлении: "Баку-Тбилиси-Карс, TANAP - исторические проекты. Наша воля, наша инициатива и единство реализовали эти проекты. Сегодня мы вновь составляем энергетическую и транспортную карту Евразии. Эти проекты приумножают нашу силу, укрепляют региональное взаимодействие и обеспечивают стабильность в регионе. То есть реализованные нами совместно инициативы и проекты имеют не просто экономическое значение, они представляют огромный политический смысл. Эти проекты укрепляют безопасность и стабильность. Уверен, что наши будущие совместные проекты также будут успешно реализованы".

Экономические успехи и Азербайджана, и Турции позволяют вывести на новый уровень инвестиционное сотрудничество. Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "На сегодняшний день Азербайджан вложил в экономику Турции около 14 миллиардов долларов, а Турция в экономику Азербайджана - более 12 миллиардов долларов. Только в братские страны могут вкладываться такие инвестиции. Открытие в ближайшем будущем TANAP, нефтеперерабатывающего завода Star, конечно, еще больше повысит наши возможности. Должен также отметить, что за счет азербайджанских инвестиций построен крупнейший в Эгейском регионе порт - Петлим. Это третий по величине порт Турции. Сегодня мы приблизились к подписанию льготного торгового соглашения. Надеюсь, что в ближайшее время это соглашение будет подписано, и, таким образом, торговый оборот еще более возрастет".

Наконец, на более высокий уровень выходит политическое и оборонное партнерство. Президент Ильхам Алиев в своей речи особо подчеркнул: "Мы - люди в Азербайджане, любящие Турцию, с большой радостью воспринимаем процессы развития в братской стране. Экономическое, политическое, социальное развитие Турции при Президенте Реджепе Тайипе Эрдогане от всей души радует нас. Турция сегодня является силой в мировом масштабе, и эта сила постепенно растет, друзья радуются, а недоброжелатели огорчаются. Мы в Азербайджане с большой радостью видим развитие Турции".

Как отметил глава государства, "в мире нет второй такой страны, которая оказывала бы нам такую поддержку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, как Турция. Турция всегда рядом с нами, она поддерживает справедливую позицию Азербайджана во всех международных организациях. Эта поддержка и солидарность придают нам дополнительные силы. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен найти справедливое решение в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена".

Президент Ильхам Алиев особо отметил: "Азербайджан, в свою очередь, также постоянно поддерживает Турцию во всех международных организациях, всегда проявляет солидарность с Турцией в ее борьбе с террором, всегда находится рядом с Турцией. Поздравляю весь братский турецкий народ с успешным проведением операции "Оливковая ветвь". Азербайджанский народ всегда проявлял солидарность и в этом вопросе. Это - наш общий вопрос".

В свою очередь, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Мы в Турции всегда действуем, помня изречение "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль". Мы рядом с нашими братьями и в горе, и в радости. Также обстоит дело и в Азербайджане. С этой точки зрения выражаю азербайджанскому народу, всегда оказывающему поддержку в нашей борьбе с группировками FETÖ, PKK, PYD, YPG, ИГИЛ, особую признательность. Операцию "Оливковая ветвь", проведенную Вооруженными силами Турции в Африне, правительство Азербайджана и азербайджанский народ признали своей борьбой. Мы также благодарны вам за сочувствие в связи с нашими шехидами, пожертвовавшими там своей жизнью, а также за вашу радость в связи с достигнутыми успехами. Мы тоже считаем кровоточащую много лет рану Азербайджана - карабахскую проблему своей проблемой, переживаемые там трагедии - своей трагедией. Больше всего мы желаем немедленного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Мы поддерживаем процесс переговоров, проводимый в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако то, что данный процесс уже 25 лет не приносит никаких результатов в урегулировании конфликта, что соответствующие постановления международных организаций не исполняются, недопустимы. Поддержка, оказываемая Азербайджану в данном вопросе, и впредь будет продолжаться с той же решительностью".

А это все, напомним, не просто слова и декорации. Две страны - и это тоже было отмечено на переговорах - развивают оборонное и военное сотрудничество. Регулярно проходят военные учения. Развивается сотрудничество в области оборонной промышленности. "Турция обладает хорошо развитой оборонной промышленностью, и мы обеспечиваем потребности нашей армии, в том числе и за счет производимой в Турции военной продукции. На проведенных сегодня переговорах мы пришли к такому решению, что шаги в этом направлении будут предприниматься и впредь. Мы видим, что Турция обладает очень развитой оборонной промышленностью, а производимая продукция отвечает самым высоким стандартам", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

А это уже серьезный геополитический "месседж". Анкара и Баку не просто развивают сотрудничество. Отношения двух стран становятся по-настоящему стратегическими. Они развиваются в соответствии с новыми реалиями и новыми вызовами. И самое главное, создают новую реальность в регионе. И понятно, что огромную роль здесь играют успешная дипломатия Азербайджана, проекты, реализованные по инициативе нашей страны и, конечно же, экономическая политика Президента Ильхама Алиева. Та самая, благодаря которой Азербайджан может позволить себе осуществление по-настоящему масштабных и в лучшем смысле слова амбициозных проектов.

Нурани