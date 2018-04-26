От Саргсяна все отворачиваются

Член Республиканской партии, правая рука и внештатный телохранитель мэра Еревана Тарона Маргаряна артист Гор Варданян, который, как пишут армянские СМИ, вошел в роль и объявил себя авангардом антитеррористической борьбы, на этот раз, похоже, сам сильно напуган. И на это есть причины, поскольку в Армении произошли перемены, и в результате Гор Варданян оказался в лагере отверженных.

Всего несколько дней назад он радостно направил поздравительное послание Сержу Саргсяну и поздравил его в связи с избранием премьер-министром. А сегодня армянские пользователи интернета заметили, что храбрый Гор Варданян быстро стер свое поздравление, чтобы вдруг нежелательные глаза не увидели и не упрекнули его.

Наряду с этим, как пишут в соцсетях, вчера вечером Гор Варданян, как и многие, вышел на улицу и обнимался с прохожими, поздравлял их с победой.

Какую победу празднует член саргсяновской Республиканской партии, правая рука и внештатный телохранитель мэра Еревана? Кого он победил, что так счастлив и восхищен? И вообще, какие ожидания может иметь этот человек, готовый так раболепно отступиться и притворяться, будто произошедшее было его мечтой.

Как пишут армянские пользователи соцсетей, актер Гор Варданян давно уже не "парень из кино", а то кино, в которое он играет, не может иметь зрителя, поскольку оно омерзительно, бессодержательно и фальшиво.

Бывший премьер-министр Армении Армен Дарбинян также поспешил сделать на своей фейсбуковской странице душераздирающую заметку, в которой говорится: "Момент национального консенсуса наступил, народ. Республиканская партия вместе со всеми своими представителями должны уйти. Ей не доверяют площадь, Никол Пашинян и, самое главное, наше новое и прекрасное поколение".

Считанные дни назад та же рука, которая сегодня, взявшись за перо, восхваляет Никола, почти теми же словами и с восхищением возносила оды Сержу Саргсяну. Говоря о дальнейшей деятельности Саргсяна на посту премьер-министра, Армен Дарбинян писал: "Парадоксально, но именно теперь ожидания от него максимальные, он берет на себя полную ответственность и роль национального лидера, чтобы повести народ, страну и государство к светлому будущему...". А потом выразил благодарность, пожелал доброго пути и успехов.

Такие вот многофункциональные руки и мозги у подобных перевертышей.

Садиг Ахмедов