Стало известно, кто станет первой жертвой революции в Армении

На сегоднящний день пока не говорят о жертвах революции в Армении. Но по мнению экспертов, они обязательно будут, независимо от того, говорят об этом или нет.

Газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники пишет, что из Армении начался отток капитала. Различные бизнесмены, лица, имеющие инвестиционные программы в эти дни или заморозили финансирование инвестиционных проектов, или быстро реструктуризируют, чтобы продать имущество и бизнес и вывезти из страны свой капитал. Они боятся, что эта нестабильная ситуация может продолжаться долго и новые власти могут экспроприировать, лишить имущества и раскулачить их, или просто помешать реализации их программ.



"К примеру, по нашим сведения, президент компании "Авилон", которая приобрела 75% завода "Артфуд", проживающий в Рссии Камо Авагумян собирался инвестировать в Армению 100 млн. долларов и в этом направлении велись переговоры. Однако как только началась революция, он позвонил своим представителям и приостановил переговоры", - пишет издание.

Но, что интересно, многие предпологают, что эти жертвы все же будут не из рядов олигархии или коррумпированной бюрократии, а из совершенно другой среды. И они падут "мученической смертью" не за антинациональную деятельность, а за свое ублюдочничество. Итак, кто же они, первые жертвы армянской революции?

Предпологается, что первыми падут депутаты-республиканцы Армен Ашотян и Карен Авакян, и их прикончит не Никол Пашинян, а олигарх-депутат Гагик Царукян. В феврале 2015 года они стояли за Сержем Саргсяном и тоже называли Гагика Царукяна "Додом Гаго".

Напомним, что тогда председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян на заседании Совета РПА сказал: "Мы не можем допустить превращения нашей родины в цирк".

"На протяжении лет я напрямую запрещал вам публично выступать против всех нелепостей Гагика Царукяна (лидера партии "Процветающая Армения", лично прикрывая этот хаос; я запрещал склонять поставленную на нем народом печать "Доди Гаго" (корень "дод" в армянском просторечии означает "тупой"); я призывал всех подождать после озвучиваемых там и сям очередных опасных заявлений, объяснял ему, чтобы он исправил ошибку. У меня не было личной выгоды, я пытался собой прикрыть очевидную проблему, чтобы не допустить ее превращения в проблему очень и очень многих людей. Я делал это в первую очередь как Президент, как глава правящей политической силы", - сказал он участникам заседания Совета РПА.

Депутаты-республиканцы Армен Ашотян и Карен Авакян полагали, что их пахан самый мощный, и рядом с ним все можно делать. Точно так же думал Табаки из фильма "Маугли", когда наглел, прикрываясь Шерханом.

А сегодня пахана нет, и спасение Ашотяна и Авакяна в его программы не входит.

Более того, он, по всей видимости, даже при большом желании не сможет их спасти. А Гагик Царукян три года ждал этого дня. Трудно предположить, какое наказание выберет для этих двух людей Царукян, но можно сказать, что нет сегодня на территории Республики Армения более несчастных, находящихся в более плачевном состоянии живых существе, нежели Ашотян и Авакян.

Садиг Ахмедов