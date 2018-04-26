Глава комитета ПАСЕ осудила изменение Арменией названий оккупированных городов и сел Азербайджана

Накануне в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы был обсужден доклад "Гуманитарные нужды и права вынужденных переселенцев в Европе".

Председатель комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, депутат Милли Меджлиса, профессор Сахиба Гафарова беседе с Day.Az сообщила о том, что выступая с трибуны известной международной площадки, привлекла внимание ее участников к проблемам мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, которые имеют также непосредственное отношение к самой Европе.

Азербайджанский парламентарий отметила, что проблема беженцев и мигрантов, затронула также интересы многих стран европейского континента, поскольку более 4 миллионов человек искали убежище в Европе после жестоких столкновений и войн в их собственных странах.

Она заявила о том, что принудительное изгнание гражданских лиц с их родины - депортация - является преступлением против человечности.

Депутат Сахиба Гафарова в очередной раз напомнила участникам сессии о проблеме армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметив, что оккупационная политика Армении против Азербайджана привела к захвату 20% территорий и превращению более миллиона граждан в беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"В результате этого конфликта Армения проигнорировала все международные призывы и правовые документы, провела политику геноцида против азербайджанцев, жестоко расправилась с женщинами и детьми. Армения совершила преступления против человечности на оккупированных азербайджанских территориях, геноцид в Ходжалы", - заявила парламентарий.

Далее она ПАСЕ привлекла внимание к целенаправленному изменению названий городов и сел Азербайджана, находящихся под оккупацией.

"Факты фальсификации Арменией противоречат международному праву, и таким способом страна-агрессор демонстрирует свою сущность как оккупанта", - сказала парламентарий.

По ее словам, по настоянию азербайджанской делегации, выступившей в рамках сессии ПАСЕ, было внесено до четырех поправок в резолюцию.

Матанат Насибова