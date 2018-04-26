Последнее "напутствие" Саргсяна

По сведениям Первого Информационного, вчера в ходе встречи Сержа Саргсяна с членами парламентской фракции РПА бывший премьер обсудил с республиканцами также и вопрос иных вероятных кандидатов на пост премьер-министра, передает Day.Az.

Кроме Карена Карапетяна, Саргсян посоветовал подумать над кандидатурами мэра Еревана Тарона Маргаряна и бывшего президента Роберта Кочаряна. Члены РПА положительно относятся к Тарону Маргаряну, отец которого - покойный Андраник Маргарян - имел большой авторитет среди республиканцев, а годы правления президента Роберта Кочаряна у республиканцев ассоциируются со стабильностью и благосостоянием.

Кандидатура Карена Карапетяна не столь однозначно воспринимается республиканцами, поскольку в должности премьер-министра он успел обидеть очень многих членов партии.