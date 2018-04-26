Президент Ильхам Алиев встретился с группой членов британского парламента - ФОТО

26 апреля 2018 14:58

26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Лондоне с членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкменом, членом Палаты Лордов, лордом Дэвидом Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра по Северной Ирландии Дэвидом Моррисом.

Об этом сообщает Day.Az.

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