Президент Ильхам Алиев встретился с группой членов британского парламента - ФОТО
26 апреля 2018 14:58 1 626
26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Лондоне с членом Палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкменом, членом Палаты Лордов, лордом Дэвидом Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра по Северной Ирландии Дэвидом Моррисом.
Об этом сообщает Day.Az.
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