Президент Ильхам Алиев встретился в Лондоне с британскими министрами торговли и поощрения экспорта, а также по вопросам Европы и Америки - ФОТО
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече Алан Дункан поздравил главу государства с переизбранием на пост Президента, и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что переизбрание Президента Ильхама Алиева обеспечит продолжительность стремительного развития Азербайджана.
В ходе беседы было обсуждено двустороннее и региональное сотрудничество, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече состоялся обмен мнениями по переговорному процессу, связанному с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!