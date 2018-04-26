Жители Вардениса заблокировали дорогу в оккупированный Карабах

26 апреля 2018 16:43

Жители общины Варденис и соседних сел Гегаркуникской области перекрыли дорогу, ведающую в оккупированный Кельбаджарский район Азербайджана.

Как передает Day.Az Hetq.am, она была заблокирована и утром, однако после призыва Никола Пашиняна прекратить эти акции, люди разблокировали магистраль и решили организовать автошествие в Ереван, чтобы принять участие в вечернем митинге на площади Республики.

Однако недавно поступили новые сведения о том, что дорога Сотк-Кельбаджар вновь перекрыта.

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