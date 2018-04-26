МИД: Баку призывает воздержаться от попыток создать напряженность в Нагорном Карабахе

Основной темой обсуждений должны быть попытки армянских властей создать напряженность и военные столкновения на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, чтобы использовать эту ситуацию в политических целях внутри Армении.

Об этом сказал Trend в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя встречу глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна в Москве в четверг, передает Day.Az.

По словам Гаджиева, Азербайджан готов вести переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию со здравомыслящими политическими силами, которые придут на смену военно-диктаторскому режиму Сержа Саргсяна, в рамках норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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