Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР

26 апреля 2018 20:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамафосе.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас с национальным праздником вашей страны - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а вашему дружественному народу - мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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