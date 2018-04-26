Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР
26 апреля 2018 20:41 221
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамафосе.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас с национальным праздником вашей страны - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а вашему дружественному народу - мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!