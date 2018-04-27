Шаваршево счастье: глашатай глупости в привычной ипостаси

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян давно уже успел завоевать сомнительную славу человека, готового озвучивать любую глупость. В этом плане он вполне достоин внесения в "Красную книгу" мировой дипломатии, как вымирающий вид глашатая желаний своего руководства.

Но вот ведь какое дело - даже заработав себе столь специфическое реноме, Кочарян не унимается и шокирует мир своими очередными смехотворными умозаключениями.

На сей раз он умудрился опровергнуть самого Конфуция. Того самого, который опрометчиво утверждал, что сложно найти в темной комнате черную кошку, особенно, если ее там нет. Шаварш Кочарян справлялся и не с такими задачи. Он, вообще, мастер видеть то, чего нет в природе. Он же - специалист по отрицанию очевидного и демонстрации натужной радости там, где в пору рыдать и каяться.

Свой "талант" он демонстрировал многократно.

Не стал себя сдерживать Кочарян и на сей раз. Он с гордостью заявил, что ни один из партнеров Армении не попытался вмешаться во внутренние дела страны. "Очень важно, что внешнеполитическое ведомство работало в эти дни более внимательно и в усиленном режиме. Теперь все государственные структуры должны работать в таком ритме, что очень важно для страны, для безопасности и международной репутации", - также сказал замминистра ИД РА.

Как там говорил один из героев кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен"? Вспомнил. "Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть", - произнес бургомистр. Шаваршу Кочаряну есть, у кого учиться. И я не удивлюсь, если свой ежедневный выход на работу он также объявит подвигом и доказательством успешной работы МИД РА.

Не удивлюсь я и, узнав, что непосредственный начальник господина Кочаряна по фамилии Налбандян регулярно ведет со своим подчиненным те же самые беседы, что вел с советницей герцог из того же кинофильма. Это будут рассуждения о том, стоит ли поднять верх сверху и понизить низ снизу. "Я не разрешу опускать линию талии на бёдра", - может ответить Эдик своему заместителю в ответ на информацию о происходящем сейчас в Ереване.

А потом, топнув ножкой по полу и традиционно покраснев, Эдик может напомнить Шаваршу, что не будет не только воевать, но и выходить к журналистам в однобортном костюме. И это будет совершенно ожидаемый, логичный диалог между министром "иных странных дел" Армении и его глашатаем. Ведь, в реальности у Армении, лишенной подавляющего большинства атрибутов суверенитета и независимости, не может быть полноценной внешней политики.

И в этом смысле я даже понимаю радость Шаварша. Он, видимо, настолько шокирован отсутствием традиционного давления на официальный Ереван, что спешит поведать об этом миру. Правда, осталось понять, как все эти речи Кочаряна можно совместить с нынешними зарубежными вояжами его непосредственного начальника и с телефонными беседами президента РА Армена Саргсяна и исполняющего обязанности премьер-министра РА со своими зарубежными коллегами.

Пикантность речам Шаварша придает то, что он сам, как и его непосредственный начальник, являются вчерашними подчиненными того самого Сержа Саргсяна, который народом Армении был объявлен виновником всех ее бед и смещен. Простая логика подсказывает, что виновниками этих бед РА, в той или иной мере, являются также и глава МИД РА, и его глашатай Кочарян. Стало быть, им пора туда же, куда уже отправлен Сержик - на свалку истории.

Но Эдик отчаянно цепляется за министерское кресло, а Шаварш информационно поддерживает эти потуги, изыскивая смехотворные поводы для гордости. Я все жду, когда Кочарян заявит, что хорошая погода в Армении в конце апреля - результат грамотной внешней политики Армении. Хотя, и без того он уже наговорил глупостей на многие, многие годы вперед. И воспоминания о каждой из них, безусловно, будут согревать душу Кочаряна после того, как он лишится статуса главного глашатая глупости в Армении.

Акпер Гасанов