На сегодня трудно предсказать, как будут развиваться события в Армении, в которой еще не довершена бархатная революция.

23 апреля произошла отставка премьер-министра Сержа Саргсяна и пока армянский народ радуется и веселится что освободился от власти этого бездарного правителя и грабителя. А это значит, что те, кто ликует сейчас, все эти годы слали проклятья и ругательства в адрес Сержика. Как же себя нужно было не уважать, чтобы столько людей проклинали тебя?



В социальных сетях Сержа Саргсяна уже называют человеком, склонным к легкому времяпрепровождению, вспоминая его визиты в казино, и отпуска в Баден-Бадене.

Многие в Армении до сих пор удивляются тому, с какой скоростью начала разваливаться жесткая "вертикаль" власти, выстроенная Сержем Саргсяном.

Партия "Процветающая Армения" объявила о том, что выходит на улицы протестовать. Партия "Дашнакцутюн" покинула коалицию. Даже в самой саргсяновской РПА заговорили о возможности смещения Сержа Саргсяна с поста главы партии.



О чем это говорит? О том, что властная элита в Армении изначально была гнилой. Этих примитивных "карабахских" ничтожеств и барыг, пробравшихся во власть, объединяло лишь одно - желание быть поближе к кормушке.

Как только кормушка иссякла, находиться около нее стало не только не интересно, но и опасно.

Совсем скоро, эти пасшиеся около властной кормушки начнут "лягать" друг друга, обвинять в смертных грехах, а сами будут стараться записаться в заправские оппозиционеры и борцы с саргсяновским режимом.



По всей вероятности, время безраздельного властвования Арменией со стороны "карабахского клана проходит. И пока неизвестно, как долго тандему Карен Карапетян - Армен Саркисян удастся удержаться у власти.

Понятно, что старую систему придется "раскурочивать", будут столкновения интересов новых и старых властей. Принесут ли в жертву олигархов, будут ли люстрация и "посадки"? Как будут определять, честно ли нажит капитал? Не получится ли так, что старая олигархическая система попытается вжиться в новый государственный аппарат? Будут ли компромиссы между сторонами? Будут ли силовые столкновения? Вариантов развития событий - великое множество.

Садиг Ахмедов