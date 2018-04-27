Расходы Армении на оборону выросли на 30 процентов

В 2017 году Ереван увеличил расходы на оборону. Об этом говорится в отчете о выполнении госбюджета за прошлый год, который был утвержден на заседании правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Всего в 2017 году на оборону было затрачено 294 миллиарда драмов (около 610 миллионов долларов). Это на 30,4% больше, чем в 2016 году. Как отмечается в пояснениях к отчету, в основном это обусловлено закупкой вооружений на российский кредит в 200 миллионов долларов. В 2018 году Армения станет покупать оружие уже по второму кредиту, в 100 миллионов долларов.

Расходы на общественный порядок, безопасность и судебную деятельность составили 122,5 миллиарда драмов, или примерно столько же, сколько в 2016 году.