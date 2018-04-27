Президент Армении пришел на поклон к Пашиняну

Как, однако, быстро все меняется...

Как сообщают армянские СМИ, поставивший на уши всю страну Никол Пашинян вчера встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Армен Саркисян - это, пожалуй, единственный человек в верхушке власти, кто может наблюдать за происходящим без особого ужаса и не держать наготове женское платье, чтобы огородами бежать из страны. К нему нет никаких претензий. Во-первых, потому что человек новый и еще не успел ничего натворить. А во-вторых, потому что его должность никому не нужна.

Президент в результате конституционных реформ стал фигурой бессмысленной, свадебным генералом, не имеющим никаких полномочий и не принимающим решения. В определенном смысле ему повезло. Он пока останется при должности, и склонять его имя на площадях пока не станут.

Но есть один неприятный момент - Саркисяну теперь придется иметь дело с оппозиционером, который в парламенте не особо церемонился с ним и вытащил на люди все его грязное белье.

Информируя о встрече с президентом, Никол Пашинян написал на своей странице в Фейсбук, что "господин Саркисян принес с собой документы о том, что утратил гражданство Великобритании в декабре 2011 года".

В этих словах звучит насмешка. Потому что именно Пашинян раздобыл доказательства странных перевоплощений Саркисяна и раскрыл чехарду с его армянским гражданством.

Как известно, согласно действующей Конституции, президентом РА может стать лицо, последние 6 лет являющееся исключительно гражданином РА.

Пашинян раскопал, что Армен Саркисян несколько раз менял гражданство в зависимости от того, занимал должность в Армении или нет.

"В 1991 году было введено гражданство РА, у Вас тогда была должность. В 2002 году вас освободили от поста посла, и вы отказались от гражданства РА. В 2010-м, когда снова должны были стать послом, приняли армянское гражданство. Ни одного дня вы не были рядовым гражданином РА. Здесь возникает вопрос: имеет ли моральное право избираться президентом РА лицо, отказавшееся от гражданства РА и ставшее гражданином только ради должности?", - спросил депутат Пашинян будущего президента с трибуны парламента.

В то время лидер фракции "Елк" еще не был главой народных протестов, свергнувшим Сержа Саргсяна, и к его словам никто не прислушался. Посмеялись в очередной раз над "юродивым" Николом и проголосовали.

И вот, через два месяца президент Армении идет на встречу с оппозиционером с документами, чтобы показать, доказать, оправдаться, выторговать себе лояльное отношение. Пусть бьют, только чтобы не больно...

Зульфугар Ибрагимов