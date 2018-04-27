Дональд Трамп: США и Азербайджан могут достичь прогресса в победе над терроризмом и улучшении энергобезопасности Европы

27 апреля 2018 13:36

Президент США Дональд Трамп направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уважаемый Президент, я решительно настроен работать совместно с Вами во многих сферах, представляющих взаимный интерес для американского и азербайджанского народов.

Мы можем достичь с Вами прогресса в победе над терроризмом, создании новых рабочих мест и улучшении энергетической безопасности Европы. Продвижение в борьбе с коррупцией и в мирном решении нагорно-карабахского конфликта внесет вклад в эти усилия.

Выражаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания", - говорится в письме Президента США Дональда Трампа.

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