Визит Президента Ильхама Алиева в Великобританию усилит стратегическое партнерство Баку и Лондона - БРИТАНСКИЙ АНАЛИТИК

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию является показателем дружественных отношений между двумя странами и поспособствует еще большему укреплению двусторонних связей Баку и Лондона.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Day.Az ведущий эксперт, старший аналитик по энергетике в Global Gas Analytics от Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар.

По его словам, важные встречи высокого уровня с членами правительства Великобритании, которые состоялись в рамках визита азербайджанского лидера, продемонстрировали большую заинтересованность двух стран в усилении дальнейшего сотрудничества, а также тесного взаимодействия в различных сферах торговли, экономики, энергетики, безопасности и прочее.

"Были достигнуты важные договоренности международного значения, в основе которых заложены интересы двух государств. В частности соглашение, подписанное между SOCAR и компанией BP, на мой взгляд, является очень важным шагом в плане развития двустороннего сотрудничества. Это говорит о том, что повестка двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией очень широкая, и что сотрудничество между странами может стать еще более эффективным и надежным, с точки зрения стратегического партнерства", - заявил аналитик.

Далее эксперт отметил, что Азербайджан играет большую роль в вопросе обеспечения международной безопасности.

"Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым также придала особое значение вкладу, который вносит Азербайджан в поддержку миротворческих операций в Афганистане, отметив, что такая поддержка азербайджанской стороны крайне важна для укрепления международной безопасности в регионе и мире", - сказал британский аналитик.

По мнению А. Кумара, две страны имеют достаточный потенциал для активного сотрудничества в политической, экономической, энергетической, торгово-инвестиционной сферах.

"Примечательно, что большинство британских компаний на протяжении многих лет успешно работают в Азербайджане, и я думаю, что подписание нового соглашения между азербайджанской госкомпанией SOCAR и британской компанией BP о разделе продукции для совместной разведки и разработки на блоке D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия станет важным шагом для укрепления перспективного двустороннего сотрудничества", - сказал Абхишек Кумар, отметив, что отношения стран носят стратегический характер и основываются на национальных интересах Британии и Азербайджана.

Далее британский эксперт назвал позитивным фактом встречу Президента Азербайджана с государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэрхед, а также с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

"Полагаю, что все эти важные встречи внесут большой вклад в расширение двусторонних связей между нашими странами, а также послужат их углублению, что в свою очередь положительно отразится на сотрудничестве и укреплении безопасности в регионе и мире", - резюмировал британский аналитик.

Матанат Насибова