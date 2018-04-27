Главы МИД Азербайджана и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

27 апреля 2018 14:41

По предложению российской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России - Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Согласно сообщению, во время разговора главы МИД обсудили перспективы развития двусторонних связей между Азербайджаном и Россией, конвенция по правовому статусу Каспийского моря и вопросы подготовки к предстоящему V саммиту Прикаспийских государств, а также переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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