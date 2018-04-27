Главы МИД Азербайджана и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта
27 апреля 2018 14:41 269
По предложению российской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России - Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.
Согласно сообщению, во время разговора главы МИД обсудили перспективы развития двусторонних связей между Азербайджаном и Россией, конвенция по правовому статусу Каспийского моря и вопросы подготовки к предстоящему V саммиту Прикаспийских государств, а также переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Апр. 21:11 7 866
-
26 Апр. 18:59 6 169
-
26 Апр. 23:38 4 548
-
26 Апр. 16:45 4 054
-
00:10 3 571