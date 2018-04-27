Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции

27 апреля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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