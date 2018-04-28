Баку вправе рассчитывать на объективную позицию США в карабахском урегулировании - МНЕНИЕ

Высказывание президента Дональда Трампа о том, что США решительно настроены на сотрудничество с Азербайджаном во многих сферах, свидетельствует об однозначном интересе американской стороны к нашей страны.

Такое мнение высказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов.

По его словам, этот факт говорит о том, что США ценят партнерство с Азербайджаном и готовы к расширению спектра двустороннего взаимодействия.

"Такой подход - в интересах Азербайджана, и для нас также важно, что США ценят усилия, которые прилагает Азербайджан в борьбе против международного терроризма. То, что США как наши стратегические партнеры уделяют этому факту особое внимание, очевидно. Азербайджан в качестве независимого государства региона давно заявил о себе и в системе международных отношений, и в мировой политике, и как логичный итог этого привлекателен для выстраивания эффективного сотрудничества и политического диалога многим странам западного мира и на востоке.

Понятно, что этот фактор не остается незамеченным со стороны США, которые придают колоссальную значимость активному участию Азербайджана в миротворческих процессах в Афганистане, а также в важных проектах НАТО. Параллельно США поддерживают и приветствуют стратегию Азербайджана в вопросе обеспечения энергобезопасности Европы. Об этом периодически продолжают заявлять и видные политики американской дипломатии", - сказал профессор Западного университета.

По оценкам Фикрета Садыхова, заявление американского президента о важности мирного решения нагорно-карабахского конфликта приветствуется в Баку, однако США должны также понимать, что мы вправе рассчитывать на поддержку справедливой и объективной позиции со стороны своего стратегического партнера на Западе, чтобы эта сложная многолетняя проблема была разрешена в соответствии с законами и правилами международного права.

Матанат Насибова