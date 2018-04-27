ПАСЕ вновь продемонстрировала двойные стандарты в отношении Азербайджана - МНЕНИЕ

Совершенно необоснованные нападки, направленные в адрес Азербайджана на площадке авторитетной организации ПАСЕ, демонстрируют предвзятость в отношении нашей страны.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По его словам, антикоррупционный доклад Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - своего рода еще одна попытка очернить имидж Азербайджана, пустить пыль в глаза международному сообществу.

"Вероятно, что предвзятый документ такого содержания был подготовлен с целью создать проблемы и трения в отношениях Азербайджана и Совета Европы. Совершенно очевидно, что отчет далек от всякого объективизма, является частью последовательно проводимой кампании против Азербайджана. Складывается устойчивое мнение, что цель этой международной структуры служит интересам определенных кругов, чтобы оказывать давление на независимые государства. В то же время необоснованные резолюции ПАСЕ по Азербайджану способствуют тому, чтобы Баку пересмотрел свои отношения с этой организацией.

Думаю, что все эти резолюции готовятся на основе субъективных мнений заинтересованных антиазербайджанских кругов, поскольку наша страна регулярно сталкивается с давлением лоббистских групп. К примеру, так было в период председательства в этой организации Турбьена Янгланда", - напомнил парламентарий.

Далее он отметил, что Азербайджан всегда старается соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с грамотной и взвешенной политикой государства. Попытки надавить на Азербайджан делаются, чтобы помешать независимой политике нашей страны, ее интересам. Справедливая внутренняя и внешняя политика руководства нашего государства, опирающаяся на национальные интересы, раздражает определенные круги Запада, и это наглядно видно на примере нападок Совета Европы", - сказал парламентарий, добавив, что так называемый отчет о коррупции ПАСЕ показывает, что организация вновь применила двойные стандарты в отношении Азербайджана.

Матанат Насибова