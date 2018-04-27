"Мужичок с гармошкой" - кто возглавляет армянские протесты

Наблюдая за происходящим в Армении, невольно задумываешься о горькой судьбе армянского народа. Не только потому, что кушать нечего. Еще и потому, что возглавляют его всегда лица странные, неадекватные, а временами и явно криминальные.

То мошенник Кочарян, то вор Саргсян. А буквально через несколько дней армянский народ поведет за собой "к светлому будущему" еще один оригинальный персонаж.

Представители интеллигенции, стараясь остаться анонимами, называют предводителя армянских протестов "крестьянином", а не служащие ни власти, ни оппозиции СМИ высказываются еще грубее. А Никол Пашинян совсем даже не против. Наоборот, он всеми силами старается выглядеть "мужичком с гармошкой", эдаким своим парнем. Чтобы каждый голодный и безработный армянин видел в нем своего. Весь в бороде, мятых ботинках и трениках. Хотя в Армении его помнят и бритым, и в галстуке, и в костюмчике. Но за Пашиняном в галстуке народ почему-то не спешил идти, а вот за Пашиняном с рюкзаком почему-то желающих идти нашлось много.

Ждем с нетерпением, когда рюкзак Пашиняна, ставший уже действующим лицом протестов и живущий своей отдельной жизнью, превратится в экспонат "музея бархатной революции" и смотреть на него будут водить школьников.

Валид Джафаров