Президент Ильхам Алиев назначил председателя Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Ульви Рамиз оглу Мехтиева председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.