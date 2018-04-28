Сегодня исполнилось бы 95 лет выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой

Сегодня супруге Общенационального лидера Гейдара Алиева, матери Президента Азербайджана Ильхама Алиева, выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой исполнилось бы 95 лет.

В этот мир порой приходят особые личности - яркие, светлые, оставляющие после себя неизгладимый след и служащие путеводной звездой для множества людей даже после своего ухода. Академик Зарифа Алиева была одной из них, и ее звезда продолжает светить всем нам спустя многие годы. Она прожила достойную, славную жизнь, посвятив ее служению людям и науке.

Зарифа Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селе Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики в семье выдающегося общественного и государственного деятеля Азиза Алиева. Жизненный путь отца стал для нее настоящей школой жизни.

В 1947 году окончила лечебно-профилактический факультет Азербайджанского медицинского института им. Н.Нариманова. Интерес к проблемам органов зрения определил дальнейшую судьбу молодого врача. После института Зарифа Алиева прошла курс специализации по офтальмологии в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца и в 1949 году начала работать ординатором в Азербайджанском научно-исследовательском институте офтальмологии.

В 1950-1953 годах З.Алиева прошла научную подготовку в аспирантуре института и здесь же начала научную деятельность в качестве младшего научного сотрудника.

В 1940-50-х годах среди населения многих южных районов Азербайджана была широко распространена трахома, и З.Алиева как сотрудник НИИ офтальмологии принимала активное участие в борьбе с этим заболеванием. Она многократно выезжала в порученный ей Али-Байрамлинский район, где организовала работу по борьбе с трахомой. Огромный материал, накопленный за этот период, составил основу ее первых научных трудов и привел к созданию ряда методов лечения этого заболевания. В 1959 году Зарифа Алиева защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечение трахомы синтомицином и другими препаратами".

В НИИ офтальмологии Зарифа Алиева проработала восемнадцать лет, за эти годы стала автором немалого числа научных работ, посвященных проблеме вирусных и бактериальных конъюнктивитов, кератитов и других глазных болезней. В 1967 году Зарифа ханум перешла на кафедру глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей, где прошла большой путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой. Именно здесь она начала заниматься совершенно новым и очень актуальным направлением в офтальмологии - проблемой профессиональной патологии зрения. Проведенные ею фундаментальные исследования в этой области не имеют аналога до сих пор. Итогом этой работы стала докторская диссертация "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана", которую Зарифа Алиева успешно защитила в Московском НИИ глазных болезней имени Г.Гельмгольца.

В 1976 году на проходившей в Баку сессии Всесоюзного офтальмологического общества Зарифа ханум впервые подняла проблему профессиональных заболеваний органов зрения. До этого в Союзе никто из ученых этим не занимался. И уже в 1979 году она сумела создать лабораторию при Институте физиологии АН на базе Бакинского завода кондиционеров. В Азербайджане в те годы была развита химическая промышленность, тяжелая индустрия, и в лаборатории проводились исследования влияния негативных процессов, сопровождающих производственный процесс, на органы зрения.

Как вспоминает доктор философии по медицине, врач детского отделения Национального центра офтальмологии им. Зарифы Алиевой Нюбар Гашимова, это был крайне тяжелый труд: "Зарифа ханум сама ездила по предприятиям Баку, Сумгайыта, ходила по цехам, обследовала работников. Это была очень большая и трудная работа. И самое главное - данная тема актуальна и сегодня, потому что Азербайджан - страна с развитой экономикой, индустрией, здесь действует множество предприятий нефтяной, тяжелой промышленности. За эти исследования в 1981 году она была удостоена высшей награды в области офтальмологии - премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И. Авербаха и стала первой женщиной-врачом в Союзе, которая удостоилась этой премии".

Как отмечают специалисты, фундаментальные исследования Зарифы Алиевой, посвященные проблеме профессиональной патологии органов зрения, имеют огромное теоретическое и практическое значение. Эти исследования нашли свое отражение в ее монографиях "Профессиональная патология глаз в шинном производстве" (1980) и "Офтальмопатология при хронической йодовой интоксикации" (1981), которые и в настоящее время являются настольными книгами для офтальмологов и профпатологов. Также настольными книгами офтальмологов стали ее монографии "Терапевтическая офтальмология", "Актуальные проблемы офтальмологии", две не имеющие аналогов работы по иридотерапии - "Основы иридодиагностики" и "Иридодиагностика".

В научное наследие Зарифы Алиевой входят 14 монографий, более 170 научных трудов, в том числе методические рекомендации, изобретения и рационализаторские предложения. В 1983 году Зарифа Алиева была избрана действительным членом Академии наук Азербайджанской Республики. Ее заслуги перед азербайджанским здравоохранением были отмечены орденами и медалями, а также почетным званием Заслуженного деятеля науки Азербайджанской Республики.

Зарифу Алиеву всегда волновали вопросы врачебной этики и медицинской деонтологии. Она большое внимание уделяла изучению проблем, связанных с ролью врача в обществе, воспитанию нравственных начал в его профессиональной деятельности. Как известно, медицинская деонтология - это дисциплина, изучающая отношения между врачом и больными. Зарифа Алиева учила молодых врачей ее основам. По воспоминаниям коллег Зарифы ханум, она всегда говорила ученикам: будьте добры к людям, особенно к больным, всегда старайтесь ставить себя на их место. Больной всегда прав, считала она, и этим принципам по сей день следует коллектив созданного ею Национального центра офтальмологии, носящего ее имя.

Идея создания в Азербайджане такого, в своем роде уникального, офтальмологического учреждения возникла у Зарифы Алиевой еще в 1977 году. Она сама участвовала в его проектировании. Создание такого Центра было мечтой Зарифы ханум, но она не просто мечтала о развитии национальной офтальмологии, она активно трудилась для осуществления этой мечты. Все, чем славится сегодня азербайджанская офтальмология, заложено ею, говорят в Центре.

По словам замдиректора Национального центра офтальмологии им. академика З.Алиевой Джейхуна Назарли, оснащение Центра новейшим высококачественным диагностическим и хирургическим оборудованием, применение передовых технологий и методов обследования пациента обусловили совершенствование научных исследований и лечебного процесса, сделали возможным неизмеримо более точное определение анатомических и функциональных параметров органа зрения, позволили поднять качество диагностики и лечения глазных заболеваний, а также результаты хирургических вмешательств на несравнимую с прежним уровнем высоту.

Сегодня в Центре осуществляются уникальные хирургические операции, проводимые только в передовых офтальмологических клиниках мира. "Именно о таком будущем отечественной офтальмологии мечтала Зарифа ханум, и эта ее мечта стала явью, - говорит Джейхун Назарли. - Жизнь нашего Центра неразрывно и навечно связана с именем Зарифы Алиевой, и сотрудники Центра гордятся этим. Личность Зарифы Алиевой - это пример человека, которому в высшей степени свойствены осознание своего профессионального и патриотического долга, огромная ответственность, творческое отношение к делу, особое трудолюбие, простота и скромность, присущие истинному ученому и врачу. Эти качества снискали Зарифе ханум любовь и уважение коллег, пациентов, всего азербайджанского народа, всех, знавших ее за рубежами нашей страны".

О Зарифе Алиевой с большим уважением и теплотой вспоминают сегодня ее ученики, те, чей путь в большую медицину начинался с ее благословения. О ней вспоминают как о талантливом педагоге. На ее лекции стекались не только студенты, но и молодые специалисты, и опытные ученые. На этих лекциях всегда можно было услышать много нового и интересного. Кроме того, преподносимый материал был основан на ее собственном клиническом опыте, что делало его особенно ценным.

Не забывают Зарифу Алиеву и ее пациенты. Она была прекрасным врачом, умеющим ставить точный диагноз в самых сложных случаях и быстро находить правильные решения. В сочетании с высокими человеческими качествами врачебный талант давал необыкновенные результаты.

Говорит зав.кафедрой офтальмологии Азербайджанского медицинского университета, почетный доктор Академии медицинских наук России, действительный член Американской офтальмологической академии, профессор, доктор Паша Мусаев:

"Ее сердце было распахнуто навстречу людям. Она была человеком чрезвычайно скромным, очень высокой культуры. Она была открыта всем и относилась одинаково и к академикам, и к рабочим, и к профессорам, и к санитаркам. К простым людям проявляла особое внимание, стараясь всегда им помочь. И люди тянулись к ней, чувствуя ее теплоту и искренность, шли к ней за помощью и советом. Я горжусь тем, что могу назвать себя учеником Зарифы Алиевой, что имел счастливую возможность долгие годы учиться у нее, находиться в одном коллективе. Во время зарубежных командировок мне не раз приходилось встречать ее воспитанников, работающих в других странах. Это специалисты высокого класса, которым свое благословение в науку дала Зарифа Алиева. И сегодня они вспоминают о своем учителе с большим уважением и гордостью".

Зарифа Алиева прожила яркую, плодотворную и счастливую жизнь. Она отдала всю себя любимому делу и оставила яркий след и в науке, и в сердцах тысяч людей.

Сегодня Зарифе ханум исполнилось бы 95 лет. Она ушла от нас более тридцати лет назад, но остались ее монографии, остались плоды ее врачебного труда, остались знания, переданные молодому поколению, остались подготовленные ею кадры, современный Центр офтальмологии. А для множества ее благодарных пациентов 28 апреля - это день рождения замечательного человека, подарившего им возможность видеть мир.

Лейла Таривердиева