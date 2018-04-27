Премьер: Таиланд намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном

27 апреля 2018 19:36

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Для меня большая честь от имени правительства Таиланда и от его народа передать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Уверен, что под вашим решительным и мудрым руководством Азербайджан и его народ будут и в дальнейшем двигаться по пути развития. Наше правительство привержено намерению тесно сотрудничать для дальнейшего развития и укрепления давних дружественных отношений между Королевством Таиланд и Азербайджаном во имя общих интересов наших стран и народов. Желаю вам успехов в предстоящей деятельности", - говорится в поздравлении.

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