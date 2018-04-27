Вугар Рагимзаде: Азербайджан должен пересмотреть вопрос членства в ПАСЕ

Азербайджан должен пересмотреть вопрос членства в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом в пятницу сказал член политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рагимзаде отметил, что после восстановления своей независимости Азербайджан предпринял важные шаги по демократическому развитию.

В частности, интеграция в Европу, обеспечение на высоком уровне прав и свобод человека составляют основу успешного политического курса.

Главный редактор сказал, что успехи в этой области высоко оцениваются зарубежными государствами, международными организациями, отдельными политиками, официальными лицами государств и общественными деятелями.

"К сожалению, некоторые европейские круги, в том числе ПАСЕ, время от времени допускают в своих отчетах предвзятость, несправедливость и необъективность. Особо нужно отметить последний отчет по коррупции, подготовленный на основе предположений, субъективных мнений отдельных депутатов структуры, где также указан Азербайджан. Считаю, что это является очередной провокацией проармянских сил в отношении нашей страны", - отметил Рагимзаде.

По его словам, такого рода отчеты еще раз показывают, что в отношении Азербайджана продолжают применяться двойные стандарты.

"ПАСЕ и другие структуры, которые пытаются говорить на языке давления, раз и навсегда должны понять, что Азербайджан проводит независимую политику, строит сотрудничество, основанное на взаимных интересах. С нами нельзя говорить языком силы. Поэтому такого рода отчеты вызывают недовольство в обществе. В адрес ПАСЕ звучит справедливая критика. Азербайджан никогда не примет несправедливую позицию европейских учреждений в отношении себя", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что Азербайджан уже 17 лет является членом Совета Европы и всегда выполнял свои обязательства.

Рагимзаде отметил, что Азербайджан столкнулся с давлением со стороны данной структуры, с кампанией очернения.

"Если эта тенденция продолжится, если будет предвзятая позиция в отношении Азербайджана и данная структура станет инструментом антиазербайджанских сил, то ее деятельность, объективность будут под вопросом. В таком случае считаю, что Азербайджан должен пересмотреть вопрос членства в ПАСЕ", - сказал Рагимзаде.