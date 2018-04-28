В АДА прошло мероприятие, посвященное 110-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя и ученого Мир Джалала Пашаева - ФОТО

Большой мастер маленького рассказа. Так называлось мероприятие, проведенное 27 апреля в Университете АДА в связи со 110-й годовщиной со дня рождения выдающегося писателя и ученого Мир Джалала Пашаева. Студенты представили инсценировку рассказов известного писателя на азербайджанском и английском языках.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия говорили о жизненном пути и богатом творчестве Мир Джалала Пашаева. Было отмечено, что художественному и научному наследию Мир Джалала принадлежит особое место в азербайджанской литературе. Талантливый писатель еще более обогатил сокровищницу нашей литературы ценными образцами прозы. Его рассказы, повесть "Манифест молодого человека", роман "Оживший человек" и другие произведения читаются с большой любовью.

Студенты Университета АДА и Национальной авиационной академии мастерски инсценировали рассказы прозаика. Сценическое олицетворение рассказов Мир Джалала "Заседательский сухарь", "Сколько видов приветствия" и "Заграничная болезнь" было встречено аплодисментами.

Был также показан короткометражный фильм "Два чужих человека", снятый по мотивам рассказа писателя "Семья Кемтеровых". Этот фильм был удостоен награды "Гранд Азия" на международном кинофестивале, проведенном в Китайской Народной Республике. Об этом сообщил подготовивший фильм руководитель Молодежной организации "Аддым" Гусейн Джавадзаде, награда была передана ректору Университета АДА Хафизу Пашаеву для хранения в "Доме прозаика".

Приглашенные на сцену члены творческого состава сообщили, что фильм "Два чужих человека" с большой любовью был встречен также в Казахстане и Грузии.

Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Фаррах Алиева сказала: Время меняется, а ценности в творчестве Мир Джалала остаются прежними, они и сегодня сохраняют свою актуальность.

Ученый-литературовед Низами Джафаров, отметивший, что "Литература более исторична, чем сама история, так как в ней есть жизнь", подчеркнул, что произведения Мир Джалала Пашаева исходят из социальной жизни, поэтому они живут и сегодня. Отмечены 292 рассказа прозаика, которые с интересом читаются и сегодня.

Сын писателя, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев сказал, что еще в советское время рассказы Мир Джалала были инсценированы и всегда были необходимы для обучения. Он отметил, что когда изучаешь историю через литературу, она лучше остается в памяти. Кроме того, молодежь, читая небольшие рассказы, приобретает навык чтения более крупных произведений.