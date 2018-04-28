Армяне России отреклись от Пашиняна

28 апреля 2018 10:02

Армянским СМИ в пятницу было разослано сообщение, замаскированное под пресс-релиз Союза армян России (САР), в котором содержался призыв к "фактическим властям Армении" передать власть в стране "фактическому лидеру народа" Николу Пашиняну.

Отправитель зарегистрировал e-mail адрес sarfinfo@mail.ru, который отличается от оригинального адреса САР на одну букву (настоящий - sarinfo@mail.ru), а в тексте письма вместо Союза армян России написал "Союз армян в России".

Вице-президент Общероссийской общественной организации "Союз армян России" Левон Муканян подтвердил Sputnik Армения, что САР такого заявления не делал, передает Day.Az.

"Данное заявление якобы от Союза армян России является фейковым", - отметил он.

Некоторые СМИ перепечатали это сообщение, прикрепив к нему логотип настоящего Союза армян России, кто-то даже успел перевести его и опубликовать на армянском языке.

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