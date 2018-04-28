Почему дашнаки предали Сержа Саргсяна

Как показывает практика, слова "отказаться" и "дашнак" несовместимы.

Поэтому когда было объявлено о том, что временно исполняющий обязанности (врио) министра территориального управления и развития РА Давид Локян, врио министра образования и науки РА Левон Мкртчян, врио министра экологии РА Арцвик Минасян, а также губернатор Ширака Артур Хачатрян и губернатор Арагацотна Ашот Симонян представили свои заявления об отставке, сразу возник вопрос, от чего, в частности, отказались эти дашнаки.

В первую очередь, эти дащнаки отказались, еще точнее, отвернулись от своего многолетнего коллеги Республиканской партии и отказались быть частью коалиции, которую постоянно поддерживали и за которую упорно цеплялись.

А это уже называется не отказом, а уходом. То есть поступок дашнаков - обычная подлость и неблагодарность. И теперь они идут стучаться в другие двери.

Один из депутатов от АРФД говорил: "Слушая подходы Никола Пашиняна, сопоставляя их с программами и видениями АРФД, мы примем наше решение". Возможность слушать подходы Пашиняна у дашнаков была десять лет подряд, если не больше.

Но тогда необходимости сопоставлять и прислушиваться к ним не было. А теперь есть. Есть, поскольку АРФД сегодня может выжить только путем становления придатком кого-либо.

До сих пор была придатком РПА, теперь уже собираются стать придатком Никола Пашиняна, лишь бы жратвы меньше не стало. Иными словами, дашнаки уходят, чтобы продать себя другому. Впрочем, как всегда...

Садиг Ахмедов