Президент Союза армян России вновь выставил себя на посмешище

В тот момент, когда Серж Саргсян подал в отставку, президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян впал в тяжелые размышления: нужно было быстро сориентироваться, в какую сторону сворачивать. И поскольку всю жизнь он привык всегда становиться на сторону сильного, посмотрел несколько видеозаписей митингов и после этого распространил заявление о том, что САР поддерживает всенародное движение. Ара Абрамяну казалось, что кто-то отреагирует на изменение его позиции. Однако ответом было безразличное молчание.

Потом произошли вещи похуже. Как пишут осмедомленные люди, в какой-то момент Абрамян понял, что поспешил. Ему об этом напомнили также некоторые российские чиновники и влиятельные лица. А когда настал момент и он осознал, что допустил роковую ошибку и может за это дорого заплатить, впал в цейтнот и начал искать выходы из этой сложной ситуации. И, представьте, нашел.

Самый предпочтительный вариант для Ара Абрамяна - это отступничество. Сделает что-то, а потом скажет, что не делал. Иди и подтверди. Так было уже много раз. Произошло и на этот. САР вчера распространил пресс-релиз, призывающий армянские СМИ не распространять от имени организации ложные заявления. То есть, то, что несколько дней назад сказал Абрамян, сказал не он, а какие-то злоумышленники говорили от его имени. И теперь без зазрения совести он пишет: "В последнее время неизвестные лица от имени Союза в армянских СМИ распространяют заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. В армянских СМИ муссируются слухи о поддержке союзом армян России инициированному руководителем парламентской фракции "Елк" Николом Пашиняном движению".

Вот так вот, легко и просто. Мол, я не имею к этому никакого отношения, идите и ищите виноватых. А если завтра вдруг случится, что ситуация опять резко изменится, Ара Абрамян уже знает что делать. На этот раз он откажется от вчерашнего заявления.

Вот такой он вот президент Союза армян России...

Садиг Ахмедов