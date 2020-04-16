https://news.day.az/popularblog/1224572.html Бахрам Багирзаде снял забавный ролик в рамках кампании #evdeqal - ВИДЕО
Бахрам Багирзаде снял забавный ролик в рамках кампании #evdeqal - ВИДЕО
Бахрам Багирзаде в рамках кампании #evdeqal продолжает делиться на своей странице в Инстаграме забавными видео. Таким образом, известный актер, режиссер, писатель хочет внести немного позитива в жизнь людей в это непростое время.
В беседе с нашим сайтом он отмечал, что очень важно следовать мерам по борьбе с распространением коронавируса, и лучшим решением считает самоизоляцию.
Как "самоизолировался" сам Бахрам Багирзаде, он показал в забавном видео, которым поделился с многотысячной аудиторией в социальной сети Инстаграм.
Н. Гасымова
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