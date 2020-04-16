Бахрам Багирзаде снял забавный ролик в рамках кампании #evdeqal

Бахрам Багирзаде в рамках кампании #evdeqal продолжает делиться на своей странице в Инстаграме забавными видео. Таким образом, известный актер, режиссер, писатель хочет внести немного позитива в жизнь людей в это непростое время.

В беседе с нашим сайтом он отмечал, что очень важно следовать мерам по борьбе с распространением коронавируса, и лучшим решением считает самоизоляцию.

Как "самоизолировался" сам Бахрам Багирзаде, он показал в забавном видео, которым поделился с многотысячной аудиторией в социальной сети Инстаграм.

Н. Гасымова