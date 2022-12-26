Пленительная красота природы Азербайджана

Азербайджан - страна огней, наполненная пленительной красотой, воссоединяющей в себе древнюю культуру и традицию, археологические и архитектурные памятники древности, как Запада, так и Востока. Знаменитый travel блогер Вахид Гасанов на своей странице в Instagram поделился видео роликом, в котором передал всю красоту природы Азербайджана в четырех временах года.