Стилист Екатерина Ловчевич поделилась на своей странице в Instagram публикацией, где рассказала подписчиками о том, как скрыть несколько килограмм с помощью одежды.

По ее словам, правильно подобранная одежда поможет скорректировать многие нюансы фигуры, нужно лишь знать как это сделать.

1. Монохромный образ. Не обязательно, чтобы вещи были точь-в-точь одного цвета, они могут быть одного тона и оттенка и уже будет создаваться вертикальная линия, которая визуально нас сужает. Не забываем про колготки, обувь и головные уборы, с их помощью также можно "удлинить" образ.



2. Завышенная талия и укороченный верх. Это позволяет добиться золотого сечения (идеальной пропорции, когда длина ног больше длины туловища).



3. Цвета и фактуры. Выбираем темные, глубокие, приглушенные тона в зонах, где хотим уменьшить объем. И гладкие матовые фактуры. Яркость, блеск, фактурность - добавляют объем.