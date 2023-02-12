Блогерша раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков

Блогерша Монтана (фамилия неизвестна) раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @nursemontana предстала перед зрителями с нанесенным мейкапом. На кадрах видно, что ресницы Монтаны выглядят чересчур длинными. "Я решила частично убрать эти волоски", - заявила она, а затем укоротила их с помощью ножниц.

Юзерша призналась, что после использования туши ее ресницы касаются бровей, из-за чего краска остается на коже. По этой причине девушка регулярно корректирует свой внешний вид, подстригая волоски.