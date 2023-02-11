https://news.day.az/popularblog/1537195.html Сильвестр Сталлоне показал архивное фото с женой, снятое до их брака - ФОТО
Сильвестр Сталлоне показал архивное фото с женой, снятое до их брака - ФОТО
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне показал в личном блоге архивное фото с женой моделью Дженнифер Флавин, снятое до их брака.
"Просто случайные кадры. Еще раз наблюдаю за тем, как летит время", - отметил артист.
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