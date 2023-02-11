Сильвестр Сталлоне показал архивное фото с женой, снятое до их брака
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне показал в личном блоге архивное фото с женой моделью Дженнифер Флавин, снятое до их брака.

"Просто случайные кадры. Еще раз наблюдаю за тем, как летит время", - отметил артист.