60-летняя блогерша показала кубики пресса и восхитила подписчиков

Блогерша пожилого возраста Моника Буске из Португалии, которая регулярно занимается спортом, продемонстрировала подтянутую фигуру на камеру и восхитила фанатов.

Как передает Day.Az, cоответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 81,2 тысячи подписчиков.

60-летняя инфлюэнсерша с никнеймом monicabousquet снялась в обтягивающем спортивном костюме, состоящем из топа и теннисной короткой юбки. При этом в размещенном ролике женщина показала рельефные мыщцы и, в частности, шесть кубиков пресса. "Проверка формы в 60 лет", - подписала видео Буске.